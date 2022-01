Lionard e l’exploit dell’immobiliare di lusso, Toscana la più amata

14:26

Una crescita di fatturato del 120% che, se raffrontata al 2019, sale addirittura al più 160%. Sono queste le dimensioni dell’exploit dell’immobiliare di lusso, visto con gli occhi di Lionard.

L’azienda, con 14 miliardi di euro di portafoglio immobiliare, ha assistito a un incremento a tripla cifra nonostante pandemia e recessione economica generalizzata. “Molti dei nostri clienti sono stranieri – spiega all’Ansa il fondatore Dimitri Corti – e quindi il blocco dei viaggi causato dalla pandemia ha rafforzato il trend della vendita online, salita a una quota del 15% sul totale. Un indicatore destinato a crescere e reso possibile dai tanti mezzi di cui ci avvaliamo anche per le nostre importanti campagne di marketing".



Le regioni preferite

Anche nel 2021 la Toscana si è confermata la regione più amata da chi vuole fare investimenti nel settore immobiliare di lusso, con il 46,7% di fatturato totale. Seguono sul podio la Lombardia con il 14,7% e la Liguria con 13,2%. Al quarto posto la Campania, con una quota del 9,5% sul fatturato totale e infine il Lazio con il 9,2%.



"L'Italia continua ad attirare investitori e acquirenti dall'estero - aggiunge Corti -. I super ricchi a caccia di proprietà in Italia sono per il 64% stranieri e a investire nel real estate di lusso nel nostro Paese sono soprattutto americani, tedeschi, svizzeri e inglesi".