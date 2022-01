di Cristina Peroglio

08:02

Il 2022 inizia come era finito il 2021, se non peggio. L’ultimo Consiglio dei Ministri dello scorso anno, infatti, ha tracciato nuove regole, che entreranno in vigore il 10 gennaio, ma che stanno complicando la vita, e non di poco, alle agenzie di viaggi già da quando sono state annunciate.

Ci sono, infatti, tutta una serie di casistiche e declinazioni delle nuove regole (che impongono il super green pass per tutti i mezzi di trasporto e negli hotel) che evidentemente sono sfuggite al Governo, ma con le quali le agenzie si trovano a confrontarsi ogni giorno.



I casi più comuni

Ad esempio, cosa fare con tutti i clienti che hanno prenotato prima che le nuove regole venissero approvate e che oggi non possono più partire, o, peggio ancora, per quelli che hanno la partenza prima del 10 gennaio e il ritorno in data successiva e che quindi si trovano sottoposti a due tipi di regolamentazione differente. A tutto questo si aggiungono anche le modifiche per l’ingresso adottate dai Paesi stranieri, sulle quali la rincorsa alle informazioni è diventata la principale fatica degli agenti di viaggi.



Altro tema riguarda tutti coloro che, dotati di green pass base, dal 10 gennaio non potranno tornare a dormire nell’hotel che li ha ospitati fino al giorno precedente, magari a seguito di una prenotazione effettuata quando questo nuovo obbligo non era conosciuto.



Altro ancora i clienti bloccati all’estero perché positivi, le regole per il rientro, i giorni di quarantena (diversi all’estero e in Italia, per cui ci si trova con turisti che non devono più rimanere a destinazione perché la quarantena, secondo le regole del Paese, è terminata, ma non possono rientrare nella Penisola, perché qui la quarantena è più lunga).



Sembra che anche in questo caso, il Governo abbia emesso un provvedimento senza confrontarsi con la realtà, e lasciando gli operatori a navigare nel buio.

Così come sta accadendo anche sul tema cassa integrazione, le notizie sono poche, scarne e confuse.



E in prima linea, intanto, si fatica a sopravvivere.