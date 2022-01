11:13

“La strada per la ripresa completa è ancora lunga, ma noi abbiamo registrato un’inversione di tendenza già da giugno 2020”. È all’insegna dell’ottimismo lo sguardo che Luca Carlucci, co-founder e ceo di BizAway, lancia sul business travel.

Un comparto che, spiega, tornerà a macinare risultati, ma subirà una trasformazione rispetto al periodo pre-pandemico. Tra le chiavi della ripartenza la digitalizzazione dei processi, che BizAway ha reso un realtà automatizzando e velocizzando l’organizzazione delle trasferte.



Ripresa a singhiozzo

"La digitalizzazione - aggiunge Carlucci - ha un impatto positivo anche sulla sostenibilità ambientale grazie, per esempio, a strumenti di archiviazione digitale che possono aiutare a ridurre i documenti cartacei, grazie alla diffusione di pagamenti digitali".

“Malgrado i tempi difficili - continua il manager - BizAway fin da marzo 2020 ha deciso di non fermarsi ad aspettare che la situazione si sbloccasse, ma di viverla come un'opportunità per implementare le funzionalità della piattaforma. Abbiamo registrato una ripresa delle prenotazioni già da giugno 2020, grazie alla riapertura delle frontiere, per poi vivere un nuovo calo a partire da novembre 2020, con l’introduzione di nuove restrizioni”.



Una chiusura d'anno positiva

In generale, però, per la scaleup friulana che dal 2015 è attiva nel settore del business travel il 2020 si è concluso positivamente registrando aumenti nelle prenotazioni soprattutto degli hotel e dei trasporti domestici, “che hanno riortato +56% rispetto al primo semestre dello stesso anno. Nel 2021, spinti dalle vaccinazioni di massa e dalla ripresa delle riunioni in presenza, BizAway ha visto una crescita media mensile in volume superiore al 35%".