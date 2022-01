Adv Unite: “Si chiede di pagare tasse a un settore fermo da due anni”

10:58

“Dal 1 gennaio molte aziende hanno iniziato a licenziare i propri dipendenti, magari persone con le quali avevano anche rapporti umani e professionali da molti anni. Il vero paradosso è: che si chiede di pagare tasse, rimborsi e liquidazione a un settore fermo da 2 anni”. Questa la nota che arriva dal presidente di Adv Unite Cesare Foà (nella foto), che sottolinea la pesante situazione del comparto turistico.

L’associazione, tramite il coordinatore Gianluca Albano, propone due interventi: lo sblocco dei viaggi dal 1 febbraio, con un bonus vacanze da spendere solo in agenzia di viaggi, e il reinvestimento del vecchio bonus vacanze in sostegni alle imprese.



“Noi, come associazione - afferma Albano - siamo pronti ad aiutare non solo le imprese ma anche gli impiegati delle nostre realtà, non rappresentati da nessuna associazione, creando una banca dati per le loro posizioni e affiancandoli nelle problematiche sorte”.