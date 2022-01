Inps: i nuovi dettagli sull'esonero contributivo Covid-19 turismo

09:47

I datori di lavoro privati del turismo hanno tempo fino a maggio per compilare le dichiarazioni contributive che danno all’esonero contributivo Covid-19 riservato ai settori del turismo, degli stabilimenti termali del commercio.

L’Inps ha comunicato che le istanze telematiche pervenute all’Istituto tra l’11 novembre e il 16 dicembre 2021 sono state elaborate. Pertanto i datori di lavoro che hanno ricevuto l’esito positivo potranno compilare le dichiarazioni per il recupero del beneficio.



Il calcolo del beneficio

Beneficio che è calcolato nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale fruite nel periodo compreso tra gennaio 2021 e marzo 2021. Nelle diverse ipotesi in cui, invece, come spiega Ipsoa l’importo richiesto nell’istanza online sia risultato superiore rispetto all’ammontare dell’esonero calcolato dai sistemi informatici dell’Istituto, è stato autorizzato il solo importo calcolato dall’Istituto.



L’eventuale richiesta di riesame può essere proposta, entro 30 giorni, accedendo direttamente al modulo di domanda “SOST.BIS_ES”, presente all’interno del “Portale delle Agevolazioni”.

Il recupero dell’esonero deve essere effettuato nelle denunce relative ai periodi di competenza decorrenti da dicembre 2021 a maggio 2022.