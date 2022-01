Robintur, Viaggi del Mappamondo ed ente Dubai insieme per i pacchetti per Expo 2020

14:29

Robintur e Viaggi Coop in partnership con Viaggi del Mappamondo e l’ente del Turismo di Dubai puntano ancora su Expo 2020 rilanciando l’iniziativa ‘Dubai, voglia di meraviglia’ con gli speciali pacchetti da 5 notti nell’Emirato.

Dopo i buoni risultati in termini di prenotazioni avuti lo scorso autunno, il nuovo rilancio sarà attivo fino al 31 gennaio ed è valido per viaggiare entro il termine dell’Expo, vale a dire il 31 marzo. “Il tutto con la possibilità di rinunciare al viaggio senza penali – si legge in una nota - se la disdetta viene data 45 giorni prima della partenza e, in ogni caso, con una copertura assicurativa che tiene indenne (a parte la franchigia) da rinunce tardive o dai costi sostenuti per gestire una eventuale quarantena mentre si è in viaggio”.



Tra i plus previsti multi-day pass Expo 2020 Dubai con ingressi illimitati e visita al Padiglione Italia con ingresso in corsia preferenziale fast track.