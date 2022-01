Corridoi e crociere funzionano bene: l’esperienza italiana

08:35

In Italia regole e protocolli se osservati con attenzione stanno funzionando a dovere. È Astoi a ricordare la “buona riuscita della sperimentazione dei corridoi turistici”, con una bassa incidenza dei contagi.

I dati diffusi dall’associazione si riferiscono però ai ‘veri corridoi turistici’, ossia ai viaggi effettuati attraverso operatori che rispettano tutte le norme contenute nei protocolli inseriti nell’ordinanza con la quale sono stati istituiti, Travel Pass compreso.

Il nodo è proprio qui: nessun Paese al mondo è totalmente indenne dalla variante Omicron, così come non lo sono i viaggi in crociera; anche restando in Italia assistiamo a turisti sottoposti ai necessari periodi di quarantena nei luoghi di vacanza.

Ma, come ricorda il presidente di Fiavet, Ivana Jelinic, “Pensare a una situazione totalmente Covid free è sbagliato: il rischio zero non esiste, ma viaggiare con un’agenzia di viaggi o un tour operator offre maggiori garanzie”.

Rivolgersi ai professionisti del turismo organizzato garantisce al cliente il rispetto delle regole del corridoio turistico e dei protocolli predisposti dal ministero della Salute.

E solo in questo modo si può ricominciare a costruire quella ‘nuova normalità’ necessaria per ripartire davvero.