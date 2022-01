‘Fly Now Pay Later’ ottiene 75 milioni di dollari per espandersi negli Stati Unit

15:40

‘Fly Now Pay Later’ parte all’assalto degli Stati Uniti. La piattaforma che offre il pagamento flessibile per i biglietti aerei ha ottenuto infatti finanziamenti del debito per 75 milioni di dollari con Atalaya Capital Management.

La speranza è di rilanciare l’attività seguendo la ripresa dell’aviazione statunitense, che sta tornando ai livelli pre-pandemia.



La piattaforma consente i clienti di rateizzare il prezzo del biglietto fino a 12 rate mensili, sia tramite app che attraverso la distribuzione.



Nell’ultimo anno, Fly Now Pay Later ha stretto alcune partnership, tra cui quella con Malaysia Airlines e la rete di pagamenti delle compagnie aeree Universal Air Travel Plan, per la distribuzione dell’Ue.