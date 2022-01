Itg International Tourism Group acquisisce The Tourism Industry Advisor

17:24

Itg International Tourism Group, il gruppo nato lo scorso settembre che vede Interface Tourism Italy come socio fondatore, annuncia l’acquisizione di Thr Tourism Industry Advisor, società che si occupa di consulenza turistica internazionale.

Le due realtà, spiega Serena Valle, Ceo di Interface Tourism Italy e socio fondatore di Itg, “condividono molti clienti per servizi che variano da studi di fattibilità, ricerche di mercato, policy, pianificazione e organizzazione fino a branding, creatività, contenuti, commercio e relazioni con i media, on/offline media, Pr e social media. Thr ha anche utilizzato alcuni dei nostri strumenti ITG, come la nostra piattaforma di profiling dei viaggiatori Travellyze nel suo lavoro di consulenza, e le sinergie appaiono chiare”.



Thr (che ora è per l’80% nelle mani di Itg), è stata fondata a Barcellona 40 anni fa, lavorando a 1.100 progetti in oltre 70 Paesi del mondo. Attualmente offre servizi in 4 aree: gestione delle destinazioni, marketing delle destinazioni, turismo digitale, servizi di investimento.