Bluvacanze: Mazzucchelli nuovo commercial manager per la divisione travel welfare

11:15

Nuova tappa nell’investimento del Gruppo Bluvacanze sul mondo del leisure aziendale, sul travel welfare e in particolare su Bluwelfare, la prima piattaforma travel dedicata al Welfare: per il segmento è stato chiamato in squadra Lorenzo Mazzucchelli (nella foto) con la carica di travel welfare commercial manager.

“Nonostante il periodo – spiega il ceo Domenico Pellegrino - sono molti gli investimenti che Bluvacanze sta sostenendo per supportare la nuova strategia dell’End Consumer Division, che con l’adozione di piattaforme pionieristiche e moderne e l’ingresso di nuovi esperti ha l’obiettivo di semplificare la progettazione di viaggi per il cliente finale”.



La piattaforma darà la possibilità al cliente di potere prenotare scegliendo tra oltre 1,3 milioni di hotel, vettori legacy e low cost, crociere Msc, noleggio auto e 25mila attività. “Bluwelfare è un investimento importante per la recente strategia di Bluvacanze, perché andrà a rispondere alle esigenze di un mercato in espansione – commenta Mazzucchelli -. Alle spalle abbiamo la fortuna di avere un Gruppo solido, che con oltre 300 agenzie di viaggio, potrà supportare con professionalità ed esperienza i dipendenti che, grazie alle convenzioni delle loro aziende, potranno usufruire di vantaggi nei loro viaggi personali”.