Baia Holiday rinnova il sito per il trade e i clienti

14:05

Un nuovo sito per affrontare il 2022. È con questa iniziativa che Baia Holiday saluta il nuovo anno, per permettere a distribuzione e clienti di navigare su un portale più user friendly e ricco di contenuti.

“Abbiamo voluto rivedere completamente il sito per dare la possibilità agli utenti di scoprire in modo coinvolgente ed esaustivo l’universo Baia Holiday- dice commenta Luca Neboli, chief information officer -. Oltre a rendere ancora più facile e user friendly la navigabilità, abbiamo puntato sulla potenza evocativa delle immagini, che già da sole rendono perfettamente l’idea della qualità della nostra offerta e dell’attenzione per il cliente, e sulla forza dei testi, capaci di raccontare in modo emozionante cosa si vive in un camping village Baia Holiday e nei territori in cui si trova”.



In quest’ottica, il nuovo sito è uno strumento contemporaneo nei contenuti strutturali, visivi e testuali. Parole chiave e della piattaforma, la navigabilità e la responsività: la fruizione è, infatti, ancora più immediata su tutti i device, dando la possibilità agli utenti di esplorare con grande facilità tutta l’offerta suddivisa tra piazzole, mobile home, glamping, appartamenti in residence, camere e suite alberghiere.



In evidenza anche i riferimenti di tutti gli uffici distribuiti tra Italia, Austria, Germania, Danimarca e Polonia, con i numeri per contattare i responsabili booking per domande, aiuto nella scelta della soluzione più adatta, risoluzione di dubbi.



“Con questo nuovo sito, il trade - con cui stiamo rafforzando l’interazione con grande soddisfazione – avrà a disposizione uno strumento evoluto per interagire con i clienti e far vedere loro la bellezza di un soggiorno in un Camping Village Baia Holiday” conclude Neboli.



Le novità del 2022 di Baia Holiday non si limitano, però, solo al sito web: è già online, infatti, anche la pagina dedicata alla struttura di Cavallino Treporti - campingcavallino.com - e nel corso del mese, metterà online anche i siti delle altre strutture distribuite tra Sardegna, Lazio, Lago di Garda lombardo, Friuli Venezia Giulia e Croazia.