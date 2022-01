Agenzie viaggi incoming, le richieste del Veneto per salvare il settore

13:25

L’assessore al Turismo della Regione Veneto si appella al ministro del Turismo per accendere i riflettori sulla situazione, al limite del collasso, vissuta dalle agenzie di viaggi venete, in particolare quelle che si occupano di incoming. Queste ultime, si legge su Hotelmag, rappresentano circa il 15% del totale e producono un volume d’affari di circa 400 milioni di euro: il 90% di questi ricadono direttamente sulle strutture ricettive, sui trasporti, sulle guide e accompagnatrici, sulla ristorazione, sulle aziende di prodotti enogastronomici/agroalimentari e sui fornitori dell’outdoor.

“Il 2022 rappresenta il terzo anno consecutivo senza che il telefono squilli in agenzia – scrive Federico Caner nella lettera a Massimo Garavaglia -. In Veneto il volume di affari continua a essere in crisi. Oltre al clima di incertezza, anche il sistema bancario ha di fatto alzato ‘cartellino rosso’ bloccando i fidi che garantivano la liquidità necessaria per la gestione dei flussi finanziari. Una mancanza di cassa che limita gli investimenti e la possibilità di partecipare a bandi”.



