Viajes el Corte Ingles: dopo gli hotel in gestione arriva il brand per i viaggi di lusso

15:31

Emergono nuovi particolari in merito ai piani di sviluppo di Viajes el Corte Inglés dopo la fusione con Logitravel e quello che traspare è la volontà di volere fare un vero e proprio salto di qualità ponendosi sul mercato come un player globale.

Il primo passo era stato fatto con la nuova strategia nel settore alberghiero. La catena spagnola starebbe infatti muovendosi per approdare per la prima volta alla gestione diretta con il lancio di un nuovo marchio di hotel quattro stelle gestiti completamente in proprio.



Secondo quanto riportato da Preferente, il prossimo passo sarebbe ora il lancio di un nuovo brand dedicato ai viaggi di lusso, che dovrebbe vedere la luce già entro la metà di quest’anno. Parallelamente proseguiranno le incorporazioni rivolte a marchi complementari all’azienda, l’attivazione di nuove joint venture e l’avvio di una propria università del turismo.