Il Governo Italiano, ormai è chiaro, predilige sempre la linea della massima cautela. Un approccio che ha dato vita a regole spesso più stringenti rispetto anche solo ai vicini europei. Il turismo è proprio uno dei casi in cui Palazzo Chigi (e il ministero della Salute) ha mantenuto i lacci più stretti rispetto al resto dell’Ue. Ma adesso il dibattito si è aperto e in diversi si stanno chiedendo se non sia arrivato il momento di rivedere le regole.

L’Italia ormai, nelle impostazioni generali, è ferma sulle medesime regole da diverso tempo, con il sistema a colori che ha ormai compiuto abbondantemente il primo anno di vita. Le modifiche apportate sono state per lo più in senso restrittivo (ad esempio i tamponi per chi arriva da tutti i Paesi esteri). Ed è proprio il sistema a colori che oggi potrebbe essere il primo a vedere dei cambiamenti.



Gli effetti sul travel

La speranza di gran parte del settore turistico è che, mettendo mano alle normative, arrivi una revisione anche per le regole del travel.



Una modifica dei protocolli, in senso generale, sembra ormai imminente, come hanno già confermato anche esponenti dello stesso ministero. E Roberto Speranza ha aperto a un confronto con le Regioni su alcuni temi.



Nello specifico, nessuno ha ancora parlato di viaggi e turismo. Ma sicuramente sarebbe un’ottima occasione per allentare i lacci del settore più colpito dalle misure anti pandemia.