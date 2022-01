ACI blueteam: al via l'accordo con Expedia Partner Solution

09:21

Prende il via la partnership tra ACI blueteam e Expedia Partner Solution. Si tratta di un’intesa che consentirà l’integrazione di tutto il prodotto nella piattaforma leisure PrenotACI e in quella di self booking per il corporate travel WonderMiles.

“Con Expedia Partner Solution andiamo a integrare nel nostro sistema un fornitore di primissimo livello – commenta Massimiliano Biella (nella foto), leisure operations director di ACI blueteam - che ci consentirà di aumentare notevolmente la disponibilità alberghiera e soprattutto permetterà ai nostri agenti partner e clienti di accedere a dei livelli di pricing molto interessanti grazie alla capillarità e alla forza contrattuale che Expedia Partner Solution è in grado di fornire”.



Le agenzie partner avranno ora accesso a oltre mezzo milione di strutture prenotabili in tutto il mondo, oltre ai servizi già garantiti dalle due piattaforme. “Grazie a questa partnership – aggiunge Massimo Gardini, industry relations and partner director ACI blueteam - possiamo offrire alle aziende, per la parte selfbooking, e alle agenzie, con la versione Agency Desktop, un ventaglio di prodotto senza dubbio tra i più completi”.