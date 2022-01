08:04

Green Pass anche per entrare in agenzia dal primo febbraio. A partire dal prossimo mese scatterà l’obbligo di certificazione verde negli esercizi commerciali (esclusi quelli considerati essenziali e inclusi in un’apposita lista): e le agenzie di viaggi non fanno eccezione.

“Anche le agenzie di viaggi - spiega a TTG Italia l’avvocato Gianluca Rossoni, specializzato in normativa turistica - devono chiedere il green pass base, come tutte le attività commerciali”.



Ovviamente la normativa, aggiunge Rossoni, “ai fini della tutela della salute incentiva i contatti a distanza”. Una modalità, quest’ultima, che comunque le agenzie di viaggi hanno imparato a conoscere bene nel corso degli ultimi due anni.



I controlli in adv

Dal primo febbraio, dunque, gli agenti di viaggi saranno tenuti a controllare che i clienti siano in possesso del Green Pass base. E non è escluso che le forze dell’ordine facciano verifiche.



In questo caso, anche l’agente di viaggi rischia la sanzione nel caso in cui un cliente presente nei locali al momento del controllo si trovi sprovvisto di Green Pass.



Le verifiche posso essere effettuate con l’app VerificaC19, scaricabile gratuitamente sul proprio cellulare.