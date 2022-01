Tre regioni verso l’arancione. E spunta di nuovo il rosso

10:13

Potrebbe tornare il rosso sulla mappa dell’Italia. Secondo le previsioni, la Valle D’Aosta dalla prossima settimana potrebbe finire nella fascia di rischio maggiore. Tuttavia, per il momento, la Regione resta in arancione, ma in numeri rendono la zona rossa non così lontana.

Come riporta ilsole24ore.com, sarebbero invece 3 le Regioni a muoversi verso l’arancione, ovvero Piemonte, Friuli Venezia Giulia e Sicilia.



Ma altre regioni sarebbero a rischio di passare dalla zona gialla alla fascia di rischio superiore: sono Lombardia, Calabria, Liguria e Marche, oltre alla provincia autonoma di Trento.