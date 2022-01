Gattinoni, Fto: “Servono subito nuovi ristori e proroga della Cig”

10:37

Proroga Cig almeno fino a giugno 2022 e ristori. Il presidente di Fto Franco Gattinoni torna sull’argomento in vista del prossimo Cdm chiamato a pronunciarsi sulla nuova ondata di aiuti per il settore turistico e in particolare per agenzie di viaggi e tour operator ribadendo la necessità di interventi urgenti per il comparto.

“Il grido d’allarme arriva sempre più forte dalle categorie produttive – spiega Gattinoni -. Noi del turismo organizzato siamo i più colpiti, le prime vittime economiche della pandemia, ecco perché abbiamo bisogno di una proroga immediata della Cig Covid almeno fino a giugno 2022”.



I ristori

Il presidente ritiene inoltre necessario un importante stanziamento in termini di aiuti diretti e a fondo perduto, oltre ad altre misure come il tax credit sugli affitti commerciali ulteriormente prorogato e cedibile fino almeno a metà 2022. “Gli italiani hanno mostrato grande senso di responsabilità di fronte al virus e comprensibilmente vogliono tornare presto a viaggiare. Ne va anche del nostro export e della nostra economia. Noi imprenditori, con i nostri collaboratori – conclude Gattinoni – dovremo essere nelle condizioni di accompagnarli e sostenerli quando muoversi con maggiore libertà sarà di nuovo possibile”.