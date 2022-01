Primarete, un nuovo contratto per le agenzie new entry

12:03

Primo passo, il rinnovo del logo. Ma anche un modello rinnovato di networking. Primarete annuncia un’evoluzione sul fronte del marketing, che comprende anche una nuova intranet più evoluta.

E il rinnovamento della rete passa anche dall’affiliazione: da oggi, come si l legge in una nota, “le agenzie new entry avranno un solo contratto di affiliazione denominato ‘conosciamoci’ e non più 3 diversi come in precedenza”.



Le nuove affiliazioni “potranno anche usufruire di un prezzo speciale per le assicurazioni obbligatorie Rc e fondo di garanzia”.



Tra le altre novità anche un nuovo team commerciale per avere maggiore presenza sul territorio. Il cambio di strategia, si legge ancora nella nota, sé volto a “essere più un gruppo d’acquisto e più social community”.