eDreams Odigeo rifinanzia il debito

12:55

Con una nota, eDreams Odigeo annuncia di “aver fissato il prezzo d'offerta per l'emissione di 375 milioni di euro di titoli senior garantiti con scadenza 2027”. I proventi saranno utilizzati, come precisato dall’azienda nella medesima nota, “per rimborsare per intero i 425,0 milioni di euro della Società 5,50% Senior Secured Notes con scadenza 2023, emessi il 25 settembre 2018”.

Il cfo David Elízaga precisa: “Siamo veramente soddisfatti della fiducia che i mercati finanziari hanno riposto nella forza del nostro modello di business e della nostra strategia vincente. Questo rinnovato supporto da parte della nostra base di investitori ci consente di allungare la scadenza delle nostre obbligazioni con condizioni più flessibili e, soprattutto, di ridurre la nostra spesa per interessi annua di oltre 2 milioni di euro, che è un'ottima notizia per la nostra azienda considerando l'attuale contesto globale di crescita tassi di interesse”.