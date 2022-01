GB Viaggi, obiettivo 20 milioni di fatturato per il 2022

11:36

“Nel 2021 abbiamo raccolto segnali positivi e traguardi che ci spingono a fare sempre meglio, per questo vogliamo iniziare il 2022 con tanti buoni propositi e con l’obiettivo di chiudere l’anno con un’ulteriore crescita di fatturato, puntando ai 20 milioni”. Così Domenico Stefanelli, director manager GB Viaggi, anticipa gli obiettivi per l’anno appena iniziato.

Tra le novità del 2022, l’ampliamento del b2b con la formazione di una nuova squadra di referenti commerciali. Entra in squadra infatti Luigi Abruzzino, direttore vendite b2b, cui spetterà il compito di seguire le agenzie di viaggi.



Per quanto riguarda il pricing, GB Viaggi conferma la soluzione ‘Soldi indietro’ che consente di cancellare il viaggio gratuitamente causa Covid (quarantena, isolamento, zona rossa), con il rimborso delle somme versate.



Inoltre, per tutti i GB Best e GB Club sarà possibile associare l’offerta in Early Booking con la promozione 'Sliding Dates' che consente di cambiare la data del soggiorno fino al 30 aprile 2022 senza nessuna penale.