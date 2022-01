11:59

È ormai da mesi che il mondo del turismo italiano non può fare a meno di notare le differenze tra le limitazioni di viaggio in Italia e quelle, decisamente meno stringenti, applicate dal resto dell’Unione europea.

Sul tema ora è intervenuto il ministro del Turismo Massimo Garavaglia, come riporta ilsole24ore.com, che ha chiesto di alleggerire i divieti in vigore nel Belpaese.



La richiesta del ministro

Garavaglia ha segnalato le indicazioni previste dal documento diffuso dall’Oms il 19 gennaio. Protocolli decisamente più leggeri rispetto a quanto previsto dal Governo italiano al momento.



L’Oms, nel dettaglio, ha suggerito di non richiedere la prova della vaccinazione contro il Covid per i viaggi internazionali come unica condizione, oltre a riconoscere tutti i vaccini approvati dall’Oms stesso, oltre a tutte le combinazioni dei vaccini eterologhi.



Garavaglia suggerisce di allinearsi a queste indicazioni per venire incontro alle aziende del turismo, tra le più colpite dalle restrizioni anti Covid.