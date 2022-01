Green Pass: spunta l’ipotesi di un certificato senza scadenza per chi ha la terza dose

15:19

La questione inizia a essere stringente. E lo si capisce dopo un breve calcolo che unisce l’inizio delle somministrazioni della terza dose con la durata del Green Pass, che dal primo febbraio durerà solo 6 mesi. Questo significa che per i primi che si sono sottoposti alla terza inoculazione potrebbero avere il certificato verde in scadenza a breve.

Il problema non sta passando inosservato. E secondo quanto riporta corriere.it si sta facendo largo l’ipotesi di un Green Pass senza scadenza per chi ha la terza dose.



La decisione sul prolungamento, riporta il sito del quotidiano, sarebbe praticamente presa e mancherebbe solo decidere le modalità: se una certificazione senza scadenza, un prolungamento oppure una durata legata all’eventuale richiamo annuale.



Secondo i calcoli, dal momento che il via libera al booster è stata data a settembre, nelle prossime due settimane bisognerà mettere nero su bianco la decisione, dal momento che sono 100mila i lavoratori a rischio di trovarsi senza Green Pass e dunque con l’obbligo di tampone per lavorare.