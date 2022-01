Viaggi in Europa: prenotazioni per Pasqua a +250% secondo Wttc

11:51

Aumentano del 250% le prenotazioni per i viaggi in Europa nel periodo di Pasqua. Lo dice il World Travel & Tourism Council che, basandosi sui dati di ForwardKeys, evidenzia come gli europei abbiano voglia di tornare a viaggiare.

Anche le prime proiezioni sui viaggi estivi mostrano una crescita, con prenotazioni in aumento dell’80% rispetto al 2021.



“Gli ultimi dati sulle prenotazioni mostrano che gli europei vogliono viaggiare di nuovo – dice Julia Simpson, presidente e ceo del Wttc -. Le prenotazioni per Pasqua e l’estate sembrano forti. Omicron ha influenzato l’inizio dell’anno, ma poiché le infezioni raggiungono il picco e i sintomi rimangono lievi, le persone stanno nuovamente prenotando”.



Secondo i dati, i viaggi in Europa durante la Pasqua e l’estate nel 2022 dovrebbero essere inferiori ai livelli pre-pandemia rispettivamente del 38% e del 45%, ma l’approccio a minori limitazioni di viaggio dei diversi Paesi spingono la ripresa, che potrebbe permettere di avvicinarsi ancora di più ai livelli del 2019.



“I problemi si verificano quando i governi reagiscono con le restrizioni di viaggio” conclude Simpson.