08:20

La sensazione è che qualcosa si stia finalmente muovendo. Un fermento, una voglia di tornare a lavorare e a fare progetti che delinea uno scenario molto diverso rispetto a quello dei primi mesi del 2021.

Quest’anno l’esperienza maturata, le aperture a livello europeo e l’andamento della campagna vaccinale stanno infondendo energia a chi sta pensando alla prossima stagione, che nelle previsioni dovrebbe quest’anno partire prima e ragionevolmente aprire alle mete extraeuropee. Anche perché, come ha recentemente ricordato il ceo di Iata Willie Walsh, la chiusura ai viaggi internazionali di fatto non è una risposta utile al controllo della diffusione dell’ultima variante di Covid-19.



Join Us!

In questo quadro, proprio i network stanno dimostrando una vitalità nuova, riconfermando investimenti e progetti per aiutare gli agenti a rialzare la testa e ripartire in modo strutturato.

L’ultima notizia riguarda il Gruppo Bluvacanze, che con Join Us! ha lanciato un progetto per sostenere agenti di viaggi professionisti, che in seguito al periodo appena trascorso si sono trovati in condizioni difficili. Lo scopo è quello di ridare vita alla loro carriera imprenditoriale ed aiutarli ad aprire un’agenzia in totale autonomia contando sul supporto di Bluvacanze.



Affiliazione Point

L’iniziativa di Bluvacanze non è isolata. In casa del Gruppo Gattinoni, l’affiliazione Point creata in questi mesi di difficoltà ha l’obiettivo di offrire alle agenzie nuove soluzioni per l’ottimizzazione del tempo e dei costi, concentrando la propria attività solo sulle vendite e centralizzando invece molti servizi così da ridurre ai minimi termini i costi del punto vendita.



Investimenti tecnologici

Sulla tecnologia si muove lo sviluppo futuro di Welcome Travel, perché il punto vendita fisico resterà centrale, ma la modalità di lavoro a distanza sarà una costante nel futuro. "Strumenti di vendita a distanza quali banalmente chat, digital engagement e videoconferenza diventeranno indispensabili nel processo di vendita di ogni agente", spiega infatti Adriano Apicella, amministratore delegato di Welcome Travel. Tra i progetti in pista, il nuovo portale agenzie basato sul crm Salesforce, che innoverà e automatizzerà tutto il processo di vendita e che sarà anche al centro della marketing automation b2c.



Una nuova immagine

Anche in casa di Primarete c’è aria di nuovo: “Siamo partiti dal restyling del brand con una nuova immagine, ma abbiamo cambiato anche il modo di fare network, abbiamo realizzato una nuova intranet più tecnologica. Il cambio di strategia mirerà ad essere più un gruppo d’acquisto e più social community. Da oggi cambierà anche il modo di affiliarsi; le agenzie new entry avranno un solo contratto di affiliazione denominato ‘conosciamoci’ e non più tre diversi come in precedenza” chiude Francesca Zilio, responsabile marketing.