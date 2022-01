Aidit, nuovi servizi di consulenza legale per gli associati

08:00

Nuovi servizi per le agenzie di viaggi associate arrivano da Aidit, che inaugura il 2022 con una serie di accordi e convenzioni per affiancare con sempre maggiore efficacia le agenzie associate.

Fra questi, l’accordo stretto con tre studi legali da una commissione Aidit formata dal responsabile regionale per la Campania Cesare Foà, dal responsabile regionale per la Puglia Giuseppe Abbatepaolo e dall’ex responsabile regionale per la Lombardia, Corrado Lupo.



Gli studi dei nuovi consulenti sono quelli dell’avvocato Roberta Paparatto, dell’avvocato Vittorio Ciancio e dell’avvocato Cosimo Falangone, che assicureranno una consulenza legale qualificata – giudiziale ed extra-giudiziale - in tutti gli ambiti di interesse e facilmente accessibile considerata la loro distribuzione sul territorio nazionale.



“Desidero ringraziare gli avvocati Paparatto, Ciancio e Falangone per questo importante accordo che sono certo sarà di grande supporto e molto apprezzato dalle agenzie associate - ha dichiarato Cesare Foà -. In un momento storico come quello che stiamo vivendo, Aidit ha sostenuto i propri associati con mille battaglie quotidiane, confrontandosi con le istituzioni, ma anche con le altre associazioni del comparto, per difendere gli interessi della categoria così messa a dura prova da questa pandemia”.



Tanti altri progetti sono in procinto di decollare a sostegno degli associati, tra cui quello di immaginare una evoluzione delle agenzie: l’agenzia 2.0 è infatti la parola d’ordine per sostenere la ripartenza.