Ministero dell'Istruzione: viaggi didattici solo in zona bianca

14:18

Con quasi tutta Italia in zona gialla e cinque regioni - Valle d'Aosta, Piemonte, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia e Sicilia - in fascia arancione i viaggi d’istruzione sono quasi completamente bloccati, con grave danno per tutti i fornitori che gravitano intorno a questo importantissimo segmento di mercato.

Il Ministero dell'Istruzione ha infatti chiarito che tali attività sono consentite nei territori in zona bianca, purché si permanga in aree del medesimo colore bianco. Lo svolgimento di dette attività, precisa il Ministero, sarà effettuato curando lo scrupoloso rispetto delle regole igienico-sanitarie vigenti e dei protocolli che disciplinano gli specifici settori.



Di conseguenza, essendo in zona bianca solo Basilicata, Molise e Umbria i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche sono consentite al momento solo in queste tre regioni, come spiega orizzontescuola.it.