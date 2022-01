Gattinoni, Fto: “No ai sei mesi di validità per il Green pass senza terza dose”

14:54

No alla diminuzione della validità del Green pass per chi non ha fatto la terza dose da 9 a 6 mesi. È questa la richiesta di Fto Confcommercio al ministro della Salute Roberto Speranza in vista del Consiglio dei ministri convocato per questo pomeriggio.

“I sei mesi di durata che scattano domani, infatti, ci disallineano dalle raccomandazioni Ue - spiega il presidente Franco Gattinoni - che pongono l’asticella a nove mesi e stanno causando migliaia di cancellazioni di viaggi e presenze in Italia, con un grave danno per il turismo organizzato”.



Gattinoni invita il Governo a prendere in considerazione le indicazioni arrivate dall’Organizzazione mondiale della sanità “secondo cui le restrizioni alla circolazione internazionale non danno alcun valore aggiunto e contribuiscono allo stress economico e sociale dei Paesi membri, scoraggiando persino la notifica trasparente e rapida delle varianti emergenti”.