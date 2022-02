Obbligo vaccinale: le sanzioni previste da oggi e cosa cambia nei luoghi di lavoro

10:56

Scattano oggi le multe per gli over 50 non vaccinati. Le persone non ancora immunizzate rischiano infatti una sanzione una tantum di 100 euro da parte dell’Agenzia delle Entrate su segnalazione del Ministero della Salute.

Scatterà invece il 15 febbraio l’obbligo per chi ha più di 50 anni di esibire il Super Green Pass per accedere al luogo di lavoro.



Da quella data, riporta Corriere.it, chi non sarà in possesso della certificazione verde sarà sospeso dalle funzioni senza retribuzione, ma non subirà sanzioni disciplinari.



Le sanzioni per chi si recherà nei luoghi di lavoro senza il Green Pass andranno dai 600 ai 1.000 euro. Chi non effettuerà i controlli richiesti potrà invece incorrere in sanzioni tra i 400 e i 1.500 euro.

L’importo raddoppierà in caso di recidiva.