Groupama Assicurazioni: online il nuovo portale integrato

12:24

Da semplice portale a vera e propria porta d’accesso verso le agenzie. Groupama Assicurazioni ripensa il suo sito web nell’ottica di semplificare e migliorare la user experience rafforzando l’integrazione tra ambiente digitale e ambiente fisico delle agenzie, per rendere più immediato il rapporto con i clienti.

“Il nuovo sito - commenta Katia Romano, direttore marketing e comunicazione di Groupama Assicurazioni - è l'elemento centrale della nostra roadmap di trasformazione digitale dei prossimi anni, che ha lo scopo di valorizzare sempre più il ruolo della rete agenziale in una combinazione forte e stabile con la compagnia. Con questa operazione miriamo a massimizzare le 'conversioni', convogliando gli utenti online verso la richiesta di un preventivo o di una consulenza nell'agenzia desiderata, ma puntiamo anche a creare valore per ogni stakeholder, grazie ad esempio ad una sezione 'Media Relations' totalmente ristrutturata, un più facile accesso all'area riservata ai clienti, l'arricchimento dei contenuti e molte altre innovazioni”.



Le innovazioni

Il layout grafico è stato rinnovato, così come la navigazione, resa più intuitiva e con contenuti chiari. La home page è stata sdoppiata per privati e aziende e gli utenti possono inoltrare in qualunque momento la richiesta di preventivo online o contattare un’agenzia.

"Questo processo di restyling - spiega Pierre Cordier, amministratore delegato e direttore generale di Groupama Assicurazioni (nella foto) - si inserisce all'interno di un percorso molto più ampio di miglioramento del supporto digitale che la nostra compagnia intende offrire ai suoi clienti e alla sua rete agenziale. Nel corso del 2022 saranno implementati infatti anche nuovi preventivatori online, aggiornati nel layout e ottimizzati per incrementare il numero di preventivi calcolati”.



Ulteriori novità riguarderanno le modalità con cui vengono segnalate alle agenzie le nuove opportunità commerciali, che consentiranno di rilevare con immediatezza i nuovi contatti interessati ad una consulenza o ad un preventivo.