Appello delle adv Usa a Biden: stop ai tamponi per i turisti vaccinati

11:49

“Sono l’unico ostacolo al pieno recupero della nostra industria turistica e dell’incoming internazionale, su cui tanti dei nostri membri fanno affidamento per i loro mezzi di sussistenza”. Queste la parole con cui il ceo di Asta Zane Kerby si rivolge a Jeffrey Zients - coordinatore del team anti-Covid dell’amministrazione Biden - per chiedergli di eliminare l’obbligatorietà del test per i viaggiatori in arrivo, nel caso in cui siano completamente vaccinati.

Effetto negativo sulle prenotazioni

Pur comprendendo la logica che c’è dietro all’obbligatorietà dei tamponi Kerby, come scrive Travel Weekly, ne lamenta l’effetto nefasto sulle prenotazioni di viaggi internazionali sottolineando al contempo che l’eliminazione del test per i vaccinati potrebbe spronare anche gli indecisi, convincendoli a immunizzarsi per avere maggiore libertà di viaggio.



Il vaccino, sia inteso, è il modo migliore per frenare la diffusione del virus ma detto questo, spiega Asta, “crediamo che sia necessario trovare un equilibrio in termini di protezione della salute pubblica senza paralizzare la libertà di movimento degli individui attraverso i confini internazionali".