eDreams Odigeo, accordo di distribuzione con British e Iberia

12:15

eDreams Odigeo unisce le forze con British Airways e Iberia. Le società hanno siglato un accordo di New Distribution Capability (NDC), che, spiega eDreams in una nota, “consentirà ai viaggiatori, di godere di un’esperienza di acquisto di voli all’avanguardia verso 268 destinazioni”.

Attraverso l’intesa i passeggeri dei due vettori, in fase di prenotazione, potranno accedere a un’offerta più diversificata, beneficiando di una maggiore flessibilità, con tariffe più competitive e nuovi metodi di personalizzazione della prenotazione, semplificando le opzioni in base alle preferenze dell'utente per una migliore customer experience.



“Siamo lieti di rafforzare la nostra partnership con uno dei principali gruppi di compagnie aeree del mondo. In questo modo i nostri clienti potranno beneficiare di una migliore esperienza di prenotazione e di viaggio. Non vediamo l'ora di continuare a promuovere l'innovazione tecnologica per tutti i viaggiatori”, commenta Pablo Caspers, chief Air Supply Officer di eDreams Odigeo.