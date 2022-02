InterMundial: ecco le novità assicurative, da Safer a Pack Plus

14:41

InterMundial lancia diverse novità per migliorare l’esperienza dei propri utenti in modo sicuro ed efficace.

In primo luogo, Miguel de Alvarado area manager Nord Italia, presenta Safer, una nuova piattaforma completa per la gestione quotidiana delle assicurazioni di viaggio.

“Safer arantisce un’esperienza utente più intuitiva e semplice. È possibile salvare i preventivi, inviarli ai clienti e trasformarli in vendita in qualsiasi momento. Inoltre, la piattaforma garantisce visione e gestione dei sinistri a 360 gradi e il pieno controllo del processo di vendita”.

Una seconda novità riguarda il catalogo assicurativo rinnovato con il nuovo Pack Plus, che “offre miglioramenti nei prodotti più rilevanti, come l’assicurazione Multiassistenza Plus o l’inclusione di nuovi prodotti per la tutela in caso di cancellazione del volo come No Flight. Fra le nuove garanzie – spiega Soni Gezdari, area manager Centro Italia -, la quarantena medica o isolamento fiduciario dell’assicurato imposto dalle autorità sanitarie prima dell’inizio del viaggio; il prolungamento del soggiorno dell’accompagnatore per quarantena per positività Covid-19 dell’assicurato; il rientro anticipato a causa della chiusura delle frontiere a destinazione a causa del Covid-19; la perdita dei servizi acquistati a causa di quarantena per positività Covid-19 durante il viaggio”. Viene poi eliminato il sottolimite di annullamento per positività al Covid-19.



Infine, Vanessa Rojas area manager Sud Italia, presenta la nuova App di InterMundial, un’esperienza digitale che garantisce ai viaggiatori la migliore assistenza e gestione dei sinistri dove e quando desiderano.

L’App contempla anche una funzione liberamente consultabile quale è la Mappa Covid-19, per avere sempre a portata di mano tutti i requisiti e le restrizioni di viaggio in qualsiasi parte del mondo.