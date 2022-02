Travel Expert moltiplica i servizi: quattro moduli nel contratto 2022

12:24

Una moltiplicazione di servizi e opportunità a disposizione dei Personal, con tre nuovi moduli - Incoming, Aziende e App - che si affiancano a quello Leisure senza imporre costi aggiuntivi ai consulenti di viaggio. È questa la caratteristica del contratto 2022 di Travel Expert, basato appunto su una struttura modulare che dà modo ai consulenti di scegliere i moduli di loro interesse.

“Rimanere ancorati a un solo business - spiega Luigi Porro, co-founder di Travel Expert (nelal foto a sinistra in compagnia di Paola Frigerio e del co-founder di Travel Expert Davide Volpe)- rende oggi quantomai fragile la posizione di un professionista del turismo. Eccoci quindi a presentare nuove opportunità soprattutto nel ricettivo e sul mercato delle aziende, da affiancare alla nostra consolidata vocazione leisure outgoing”.



Il modulo Leisure

Il punto di partenza è il modulo Leisure, che comprende prodotti e servizi per l’outgoing e offre anche tecnologia e marketing per supportare quotidianamente i Personal Travel Expert. Completo il magazzino prodotti, grazie ad accordi con tour operator, Dmc e fornitori di servizi complementari alla vendita.



I Local Expert

Sul fronte Incoming, invece, il nuovo contratto capitalizza il lavoro svolto negli ultimi 24 mesi da alcuni Personal, che sono diventati anche Local Expert e hanno contribuito alla creazione di prodotti ricettivi esperienziali in linea con le nuove esigenze della clientela. Al potenziamento del prodotto si associa un software ad hoc per il caricamento delle esperienze e la costruzione dei pacchetti da parte dei Personal Travel Expert. La commercializzazione è possibile attraverso l’accesso a canali di vendita nazionali ed internazionali offline e online.



La novità del contatto con il mondo corporate

Il modulo Aziende (Business Travel e Mice) è una novità per la figura del Personal in Italia, che mai nessuno ha avvicinato al mondo corporate. In questo ambito partner industriale di Travel Expert è il Gruppo Frigerio e il modulo mira a offrire ai Personal tutto il supporto per gestire servizi alle aziende.



Infine il modulo App, perfettamente integrato con il sito e il back-office, che permette di digitalizzare la relazione con il cliente, aprendo un canale di comunicazione dedicato per l’invio di offerte e preventivi, documenti di viaggio e messaggi inerenti lo stato della prenotazione.



“Il nostro format Fridom a moduli - sottolinea Paola Frigerio, Travel, Marketing & Network Director del Gruppo Frigerio Viaggi - ha ispirato Travel Expert, che l’ha rielaborato sulle specifiche esigenze dei propri consulenti. Il segmento dei consulenti di viaggio è indubbiamente in crescita e si affianca in modo importante a quello delle agenzie presenti sul territorio con il proprio punto fisico. Abbiamo raccolto con piacere l’invito a far collaborare reti fisiche e reti digitali di consulenti e nei primi mesi di collaborazione con Travel Expert abbiamo già raggiunto e superato traguardi importanti”.