Agenti di viaggi inglesi: “Manca il personale per gestire l’aumento di prenotazioni”

11:21

Gli agenti di viaggi inglesi potrebbero avere difficoltà a tenere il passo con l’aumento della domanda a causa della carenza di personale necessario al booking.

La scarsità di personale in adv, e in tutto il settore dei viaggi in generale, è stata identificata come un problema crescente già a apartire dall'autunno 2021, con la graduale ripresa delle prenotazioni.

E il problema sembra peggiorare con l'aumento delle vendite durante il periodo di picco delle prenotazioni in gennaio, con la domanda in forte ripresa dopo che il governo del Regno Unito ha iniziato a revocare le restrizioni di viaggio.



Ad esempio, come riportato da TTG Media, Bridget Keevil, proprietaria di Travel Stop nel Suffolk, ha affermato che solo uno dei suoi quattro negozi è attualmente aperto a tempo pieno, a causa della mancanza di personale. “Vorrei aprire tutti i negozi a tempo pieno. Ma è difficile perché non riuscirò sicuramente a trovare subito 10 nuovi membri dello staff".



Travel Stop impiegava un totale di 21 dipendenti nei suoi negozi prima della crisi, ma ora ha solo un team di otto persone. Keevil ha segnalato che gli ex membri del suo team avevano lasciato il settore dei viaggi dopo aver sopportato la fase peggiore dell’emergenza.

Anche i tour operator inglesi avrebbero comunque problemi di personale, una delle preoccupazioni principali secondo quanto riportato in un recente sondaggio condotto da PwC.