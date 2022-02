Nuovevacanze: nuovo responsabile marketing e comunicazione

12:55

È Pietro Micucci il nuovo capo del reparto marketing e comunicazione di Nuovevacanze. L’azienda conferma con azioni concrete il processo di investimento sul futuro a supporto delle agenzie.

Pubblicità

La scelta di investire in un momento delicato è legata alla volontà di costruire un percorso con un rilevante impatto innovativo, inclusivo e creativo su target b2b e b2c.



Al nuovo responsabile marketing è affidato il compito di accompagnare l’azienda nello sviluppo strategico e nel consolidamento del posizionamento nel settore turistico.



Micucci risponderà direttamente a Corrado Lupo, ceo Nuovevacanze.

“Sono certo che l’esperienza di Pietro Micucci in ambito marketing e comunicazione sarà di grande valore per il nostro gruppo. Infatti da anni stiamo percorrendo la strada dell’omnicanalità ed oggi, con una figura fresca e di spessore, sono certo raggiungeremo i nostri obiettivi. Ho personalmente dato incarico a Pietro di fungere da connettore e far venire fuori tutto ciò che di tecnologico, innovativo e pratico abbiamo in Nuovevacanze” dice Lupo.