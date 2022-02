10:28

“Sono a rischio disoccupazione 40mila addetti su 86mila”. Franco Gattinoni, presidente Fto, manifesta tutta la sua delusione per la mossa messa in atto dal Governo che, invece di concedere il tanto atteso prolungamento della cassa Covid, ha decso di consentire alle aziende turistiche di accedere alla cig scontata, con l’esonero del pagamento della contribuzione addizionale.

Una misura che si discosta dalle richieste del settore e che, per giunta, rischia di complicare l’attività delle aziende. “Noi avevamo chiesto il prolungamento della cassa Covid - spiega dalle colonne di Repubblica -, mentre il Governo ha scelto di mettere a disposizione delle imprese gli strumenti ordinari che sono stati oggetto di riforma, con la sola esenzione sul contributo addizionale a carico dei datori di lavoro”.



"Abbiamo diritto ai ristori"

Per ottenere il pagamento da parte del’Inps sarà dunque necessario affrontare un iter burocratico che, spiega Gattinoni, risulta più complicato rispetto al semplice prolungamento della cassa Covid.

Da parte del Governo ci vuole, dunque, un altro passo in avanti per un settore ancora in grande difficoltà: “Chiediamo - conclude Gattinoni - di avere anche noi il diritto ai giusti ristori non percepiti nel 2021”.