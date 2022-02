Tax credit e contributi a fondo perduto: l’elenco delle le spese ammissibili

13:27

Il Ministero del Turismo ha pubblicato, sul proprio sito web, l’elenco delle spese ammissibili al contributo a fondo perduto e al tax credit, in riferimento all’Avviso pubblico del 23 dicembre 2021, in tema di su “Modalità applicative per l’erogazione di contributi e crediti d’imposta a favore delle imprese turistiche”.

Sono considerate ammissibili le spese relative a: interventi di incremento dell’efficienza energetica, di riqualificazione antisismica, di eliminazione delle barriere architettoniche; interventi edilizi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, realizzazione di balconi e logge, servizi igienici... (continua su HotelMag)