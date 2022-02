14:00

Dopo due anni di difficoltà e grandi sforzi da parte di agenzie e tour operator per riportare gli italiani in viaggio per il mondo, non è ancora chiaro nell’opinione pubblica quanto sia grave la situazione del turismo. Un problema sottolineato stamane sulle colonne di Repubblica dal presidente di Astoi, Pier Ezhaya.



È necessario, quindi, un cambio di percezione. Nel nuovo episodio del podcast ‘Gente di viaggi’, l’analisi del direttore di TTG Italia, Remo Vangelista.



