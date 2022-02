di Stefania Galvan

Tanta voglia di tornare e, di conseguenza, tanto, tanto advance booking. Ma anche soggiorni più lunghi e un aumento della spesa. Serena Uberti, managing director Southern Europe di Belvilla by OYO (nella foto), non ha alcun dubbio: l’estate 2022 per il segmento delle case vacanza sarà per molti versi migliore di quella passata, anche perché sta già iniziando.

Caccia ai casali del Centro Italia

“Oltre a quello italiano, i nostri principali mercati sono i nordeuropei, principalmente Germania, Olanda e Belgio. Ebbene, al contrario di quanto successo nel 2021 la caccia ai casali toscani e marchigiani quest’anno è già partita”. A testimoniarlo i dati della prima settimana di gennaio, che riportano un aumento delle prenotazioni del 57% rispetto al 2021 per i ponti di primavera e per l’estate, ma non solo: “Alcuni stanno già prenotando adesso per dicembre”.



Aumenta la durata media delle vacanze

In aumento anche la durata media delle vacanze, che se lo scorso anno si attestava sui 6,1 giorni, ora si è allungata notevolmente, arrivando a una media di 9,77. “Osserviamo con soddisfazione che anche il paniere medio di prenotazione sta crescendo - aggiunge Uberti - e non solo per l’allungamento della vacanza o per le sistemazioni d’alta gamma”.



Servizi e privacy

Per gli ospiti internazionali, infatti, il lusso è ora associato, più che all’opulenza della location, ai servizi up level, ma anche alla privacy garantita dalle mete meno note: “Vogliono piscina, area giochi per bambini, cucina attrezzata, ma nel dopo pandemia anche la tranquillità diventa un criterio importante di scelta. Per soddisfare questo segmento - aggiunge la manager - Belvilla by OYO ha creato ‘Unique Holiday Homes', una collezione che ad oggi racchiude 23 case uniche in Europa”.



La tutela sanitaria

Al centro dell’interesse della clientela c’è però inevitabilmente un argomento: la tutela sanitaria. Una priorità anche per Belvilla by OYO, che ha creato una guida per i proprietari - sia professionisti che privati -, con i consigli su come pulire e sanificare le proprietà e prepararsi ad accogliere gli ospiti.



“La guida con i consigli - spiega Uberti - è caricata sul portale dedicato ai proprietari, accessibile via app e web. Attraverso questo sito i proprietari possono gestire in modo completamente autonomo le proprietà messe in affitto con Belvilla by OYO e monitorare occupazione e pagamenti, oltre ad accedere a tool che li aiutano a stabilire il pricing in modo dinamico e altre risorse utili per ottenere il meglio dalla loro attività di affittuari”.



Spazio al turismo rurale

Per scelta di posizionamento il player - che a oggi vanta che vanta un portfolio di 3mila case vacanze in Italia - nel suo piano di sviluppo italiano continuerà a dare spazio al turismo rurale: “Il nostro core business è il leisure puro - sottolinea Uberti - e presidiamo le regioni più apprezzate dalla clientela nordeuropea: Toscana, Umbria, Marche, Laghi del Nord ma anche Trentino e Sicilia”.



Nel mirino una crescita orientata a Nord: “Tra le regioni a maggiore margine di miglioramento ci sono Piemonte e Veneto, ma in generale ci orientiamo in location fuori dalle aree dove c’è overbooking in alta stagione. Penso, ad esempio, a mete montane accessibili, ma non necessariamente nel novero di quelle più blasonate”.