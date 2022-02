CWT Meetings and Events premiata come Best Agency 2021 di Iberia

10:55

La divisione Meetings and Events di CWT ha vinto il premio Best Agency 2021 all’evento Iberia Fitur Agency Awards 2022 con la piattaforma di gestione dei viaggi ‘Business-to-business-for-employees’.

Decisiva per la vittoria è stata l’efficiente gestione di tutti gli aspetti dei viaggi durante i campionati del mondo di MotoGp 2021.

Malgrado le complesse regole per gli spostamenti durante l'evento che ha attraversato 18 paesi in otto mesi, i team di Barcellona e Jerez di CWT M&E hanno dimostrato l'eccellente gestione della logistica di viaggio e il supporto in loco.



"Siamo lieti di essere stati riconosciuti come un'agenzia partner di riferimento di Iberia per il duro lavoro e la dedizione del team di CWT Spagna - ha affermato Antonio Roig, senior director customer management Spagna, Italia e Grecia -. Questo premio è una testimonianza della valida cooperazione, del servizio efficace e dell'attenzione ai nostri fornitori e clienti. Il team CWT Spagna continuerà a muoversi in questo modo”.