Scalapay avanza nel travel, tutti i vantaggi per le agenzie

10:31

Scalapay procede nel mondo del turismo proponendo anche al trade la sua nuova soluzione per i pagamenti, che consente agli acquirenti di ricevere i servizi immediatamente pagandoli in tre soluzioni, senza interessi.

Una soluzione che intercetta le nuove esigenze del mercato, in cerca di flessibilità e sicurezza, come dimostra la case history di DTL Viaggi, agenzia di viaggi online che, in seguito all’integrazione del sistema Scalapay, ha visto i nuovi clienti aumentare del 24,33% e il ricavo medio per transazione salire del 10,82%, con il 24% di ordini fatto grazie a Scalapay, in alta stagione.



“In questo contesto di continua mutazione – riflette Matteo Ciccalé, Partnerships Director - Travel di Scalapay (nella foto) - è fondamentale agire come DLT Viaggi, velocemente e ascoltando il mercato, per cavalcare il cambiamento. In questo scenario Scalapay offre un sistema di marketing a performance senza costi fissi che permette di essere flessibili, veloci e senza rischi”.



Saldo dopo la partenza

I clienti di DLT Viaggi, che già potevano usufruire di una dilazione del pagamento, con Scalapay hanno infatti prenotato potendo saldare dopo la partenza e facendo incassare all’operatore gli importi totali all’atto stesso della prenotazione.



“Scalapay – sottolinea Alfredo Miraglia, responsabile marketing DLT Viaggi - ci ha consentito di superare un grande limite: permettere ai clienti di saldare la vacanza anche dopo la data di partenza. Questa opportunità è stata di cruciale importanza soprattutto a seguito del cambio delle abitudini causato dal Covid, che ha comportato la tendenza a prenotare sotto data. I consumatori hanno approfittato di agevolazioni finanziarie senza dover esibire documenti personali e noi come azienda abbiamo beneficiato della visibilità che un brand come Scalapay genera”.