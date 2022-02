Assoviaggi risponde al ministro: “Ammortizzatori sociali fino a giugno”

10:37

Benissimo la fiscalizzazione automatica dei contributi, ma ora serve subito la proroga degli ammortizzatori sociali almeno per tutto il mese di giugno. È questa la risposa di Gianni Rebecchi, presidente di Assoviaggi Confeserventi, dopo l’audizione del ministro del Turismo Massimo Garavaglia. Il numero uno dell’associazione ha posto l’accento sulla situazione attuale del comparto e sulle difficoltà ancora in corso.

“Il comparto è ormai fermo da due anni - afferma Rebecchi -, e la quarta ondata e le restrizioni alla mobilità turistica ancora in atto hanno cancellato le prospettive di un recupero rapido. Abbiamo bisogno di tempo per far ripartire il sistema: difficilmente si potrà prima di luglio. Per questo, chiediamo di prorogare gli ammortizzatori sociali almeno per il turismo, in modo da permettere alle aziende di non arrivare senza forza lavoro all’appuntamento con l’auspicata ripartenza. Una volta che questa sarà avvenuta, la fiscalizzazione dei contributi per i dipendenti sarà certamente una misura di sostegno utile”.