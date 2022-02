Garavaglia: “Nelle crisi permettere alle imprese di non versare contributi”

10:19

È essenziale prevedere come sostegno alle agenzie di viaggi e ai tour operator in particolari situazioni di crisi come quella legata alla pandemia un automatismo che preveda per le imprese la fiscalizzazione dei contributi per 6 mesi mediante non versamento degli stessi.

Lo ha detto il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, nel corso di un’audizione alla Commissione parlamentare per la semplificazione, durante la quale ha anche sottolineato l’essenzialità della semplificazione amministrativa, specialmente in un frangente delicato come quello attuale.



Sottolineando poi il lavoro svolto dal Ministero durante i mesi passati, Garavaglia ha riportato la grande attenzione che gli uffici hanno prestato al tema della semplificazione, tanto in chiave Pnrr quanto in provvedimenti adottati in precedenza, e ha fatto l’esempio del decreto in tema di banca dati delle strutture ricettive e immobili destinati a locazioni brevi.



Altra audizione ha riguardato il tema del Pnrr. Su questo fronte, Garavaglia ha precisato come dei 2,4 miliardi di euro destinati al settore del turismo una parte consistente sia stata devoluta al credito di imposta, riconosciuto all’80%, ai fini di miglioramento dell’offerta ricettiva.



Inoltre, si sono previsti contributi a fondo perduto, proprio nel quadro della maggiore competitività del comparto turistico italiano. In questi giorni il Ministero ha pubblicato sul proprio sito web istituzionale l’elenco degli interventi per cui sono ammissibili le spese, in uno spettro ampio che va dall’efficientamento energetico all’abbattimento delle barriere architettoniche.