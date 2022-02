Regno Unito: il target famiglie sceglie l’agenzia

di Gaia Guarino

Le famiglie della Gran Bretagna sceglielgono di rivolgersi alle adv. È questo lo scenario della travel industry nel post pandemia secondo quanto divulgato dall'Abta, l'associazione britannica degli agenti di viaggi.

Con il venir meno di molte restrizioni in Regno Unito, centinaia di migliaia di persone hanno scelto l'estero per le loro vacanze e, soprattutto chi si sposta con i bambini, sempre più si rivolge ad adv e t.o.



Chi ha figli di età inferiore a 16 anni, secondo i dati Abta, ha il 50% di desiderio in più di prenotare attraverso un professionista rispetto a quanto accadeva prima dell'emergenza sanitaria.



Per i cittadini Uk, febbraio è la prima occasione per andare oltreconfine e le destinazioni più gettonate per il corto raggio sono la Turchia, le Canarie, l'Egitto e il Portogallo, mentre sul lungo raggio spopolano Dubai, la Florida, il Messico e i Caraibi.



Secondo l'Abta, come riporta travelweekly.co.uk il numero di persone che si rivolgeranno al trade è destinato a crescere: i viaggiatori infatti si sentono più tranquilli nel rivolgersi a un professionista sia di trovare le migliori offerte al miglior prezzo sia di avere tutte le garanzie per viaggiare in piena sicurezza.