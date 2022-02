L’80% degli italiani è tornato a viaggiare per motivi di vacanza

08:00

Ancora un segnale di ripresa per il settore turistico. Secondo l’osservatorio EY Future Travel Behaviours, l’80% degli italiani è tornato a viaggiare per vacanza, contro il 70% del 2020.

Cambiano però i criteri di acquisto: per ben il 74% degli italiani nella scelta della vacanza è determinate la sostenibilità. Ma è importante sottolineare che nel 2022 oltre il 60% tornerà alle stesse abitudini di viaggio pre-pandemia. Non solo: 1 italiano su 4 aumenterà il numero di viaggi.



Per le destinazioni, domina ancora l’Italia: 2 viaggiatori su 3 si sposteranno prevalentemente entro i confini del Paese. Tra le motivazioni, il relax (65%), scoprire nuovi luoghi e fare nuove esperienze culturali e gastronomiche (61%) e stare insieme a familiari e amici (46%).