CartOrange rilancia sulla divisione tour operating con Italia e Nord Europa

12:00

Tour di gruppo in Italia e Nord Europa: sono queste le novità di CartOrange per la divisione tour operating. La società annuncia anche il rafforzamento con l’introduzione di 4 nuove risorse. Si tratta di 3 travel makers (specializzati nella consulenza sia sulle destinazioni già in programmazione che sulle nuove proposte previste per il 2022) e una nuova figura: il training and communication specialist che seguirà la comunicazione e la formazione interna per la divisione tour operating.

Claudio Asborno (nella foto), responsabile del tour operator CartOrange, commenta: “Continuiamo a puntare sulle persone per garantire competenza, professionalità ed efficienza alla rete dei Consulenti per Viaggiare”. Con i nuovi ingressi, il team della divisione passa da 9 a 13 collaboratori. “La squadra, così rafforzata, consentirà di fornire, in esclusiva ai 450 Consulenti, prodotti sempre più distintivi ed esperienziali incrementando la soddisfazione dei Consulenti, potendo contare su prodotti unici e distribuiti in esclusiva”.



Sul fronte del prodotto, per il 2022 il t.o. incrementa la proposta su Nord Europa e Italia con tour di gruppo in Norvegia, Islanda, Sardegna e Sicilia che prevedono partenze esclusive a date fisse.



Continuerà inoltre l’attività sul fronte viaggi di nozze e sugli individuali su misura.