Addio al green pass entro l’estate: la road map di Draghi

10:15

I turisti dall’estero probabilmente potranno vivere una vacanza in Italia senza green pass. La road map del Governo per la rimozione delle restrizioni legate al Covid è definita e anche il green pass vedrà una stretta nelle prossime settimane. Anche se resta l’incognita di cosa succederà di preciso dopo il 31 marzo, una volta scaduto lo Stato di emergenza.

La prima tappa è stata venerdì scorso, con la fine dell’obbligo delle mascherine all’aperto e il ritorno delle discoteche.



Ma non solo: dal primo marzo la capienza degli stadi passerà al 75%. Come riporta ilsole24ore.com, l’obiettivo è quello di arrivare alla piena capienza prima della fine del campionato.



Anche le mascherine al chiuso potrebbero vedere uno stop prima del 31 marzo.



Una delle tappe più rilevanti per il turismo potrebbe arrivare nel corso del prossimo mese, con l’addio al super green pass per i ristoranti all’aperto. E sempre a marzo potrebbe essere rimosso l’obbligo di green pass base per negozi, banche e poste.