12:29

La voglia di viaggiare degli italiani emerge anche dai dati sui prestiti. Secondo i dati dell’analisi diffusa da Facile.it e Prestiti.it su un campione di oltre 140mila richieste, il settore del travel è proprio quello che registra l’incremento maggiore di richieste.

L’aumento, nel 2021, della domanda è pari al 40% su base annua. Seguono i matrimoni, con il +20% e la formazione con il +6%. Va comunque sottolineato che tutti e tre i segmenti erano stati pesantemente penalizzati dalle restrizioni.



Nel complesso, comunque, il settore dei prestiti si mantiene lontano dai livelli pre-pandemia. Ma “il dato positivo è che nel 2021 gli italiani sono tornati a chiedere finanziamenti per attività che nel 2020 si erano fermate del tutto o quasi”, sottolinea il managing director prodotti di finanziamento di Facile.it, Ivan Cresto. Che però aggiunge: “Un circolo virtuoso sul quale pesa, per l’anno in corso, l’incognita inflazione; l’aumento dei prezzi potrebbe spingere le famiglie a rimandare nuovamente progetti importanti a medio-lungo termine che spesso sono accompagnati dalla richiesta di un prestito personale”.