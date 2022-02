Prenotano l’albergo online, ma è chiuso da 2 anni

15:56

Tornano i viaggi e tornano anche i ‘disguidi’ online. L’ultima notizia arriva da una famiglia catanese che aveva deciso di trascorrere qualche giorno a Firenze, prenotando attraverso una piattaforma online volo e albergo.

Ma, come racconta cataniatoday.it, una volta arrivati davanti all’hotel si sono dovuti arrendere di fronte alla porta ermeticamente chiusa: la struttura, regolarmente prenota nei giorni precedenti, aveva in realtà cessato l’attività due anni prima.



Nonostante l’ora tarda, la famiglia riesce a trovare un’alta a sistemazione, ma sostenendo per intero la spesa: il call center dell’agenzia online non è infatti riuscita a stornare automaticamente il pagamento ‘dirottandolo’ sul nuovo hotel.